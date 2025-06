Conselho Muçulmano de Anciãos parabeniza a Arábia Saudita pelo êxito na temporada do Hajj

ABU DHABI, 8 de junho de 2025 (WAM) — O Conselho Muçulmano de Anciãos, presidido pelo xeique Ahmad Al-Tayeb, grande imã de Al-Azhar, transmitiu calorosas felicitações ao guardião das duas mesquitas sagradas, o rei Salman bin Abdulaziz Al Saud, e ao príncipe Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, príncipe herdeiro e primeiro-ministro da Arábia Saudita, pelo êxito na temporada do Hajj deste ano.

O Conselho elogiou os esforços extraordinários empreendidos pelo reino saudita em serviço aos peregrinos.

Manifestou ainda apreço pelo papel de liderança da Arábia Saudita no desenvolvimento sustentável do sistema do Hajj, pela mobilização de amplos recursos, oferta de serviços abrangentes e instalações integradas. Essas ações refletem uma visão avançada e programas inovadores voltados a garantir o conforto dos fiéis, permitindo-lhes cumprir seus rituais com tranquilidade e segurança, além de assegurar atendimento e suporte para que realizem a peregrinação com facilidade e confiança.

O Conselho Muçulmano de Anciãos também expressou gratidão à liderança, ao governo e ao povo saudita pelo acolhimento de mais de 1,6 milhão de peregrinos neste ano.

O colegiado destacou a organização exemplar e a mobilização de todas as capacidades necessárias para garantir uma experiência de Hajj segura e fluida. Também elogiou o trabalho do Ministério dos Assuntos Islâmicos da Arábia Saudita na educação e orientação dos peregrinos, no apoio à sua jornada e na facilitação do cumprimento dos rituais com clareza e serenidade.