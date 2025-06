Câmara de Sharjah homenageará vencedores do Prêmio Excelência no dia 25 de junho

SHARJAH, 8 de junho de 2025 (WAM) – O Conselho do Prêmio Excelência de Sharjah (Sharjah Excellence Award – SEA, na sigla em inglês) anunciou que a cerimônia de encerramento para homenagear os vencedores da edição atual será realizada no dia 25 de junho.

Organizado pela Câmara de Comércio e Indústria de Sharjah (SCCI), o prêmio conta com o patrocínio do príncipe herdeiro e vice-governante de Sharjah, xeique Sultan bin Mohammed bin Sultan Al Qasimi.

Durante reunião ordinária do conselho, presidida por Abdallah Sultan Al Owais — presidente da SCCI e do Conselho de Curadores do prêmio — foi destacado o crescimento expressivo na participação desta edição.

Estiveram presentes na reunião o presidente do Departamento de Desenvolvimento Econômico de Sharjah (SEDD), Hamad Ali Al Mahmoud; o presidente da Autoridade de Desenvolvimento de Comércio e Turismo de Sharjah (SCTDA), Khalid Jasim Al Midfa; o segundo vice-presidente da SCCI, Waleed AbdelRahman BuKhatir; o membro do conselho da SCCI, Mohamed Ahmed Mohamed Al Shehhi; a vice-presidente do Centro de Empreendedorismo de Sharjah (Sheraa), Najla Ahmed Al Midfa; o diretor-geral da SCCI, Mohammad Ahmed Amin Al-Awadi; o vice-chanceler da Universidade de Sharjah para Assuntos Comunitários, Dr. Salah Taher Al Haj; e o diretor-geral da Pierlite Middle East Sharjah, Lalu Samuel.

Durante a reunião, o Conselho aprovou a prorrogação do prazo de inscrição para a edição de 2025 do prêmio, que passa a ser 31 de janeiro de 2026. Também foram discutidas propostas importantes, como a possível criação de uma nova categoria intitulada “Melhor Entidade de Serviços”. O conselho reforçou ainda a importância da cooperação e do intercâmbio de conhecimento com outras premiações de excelência reconhecidas nos Emirados.

Abdallah Sultan Al Owais deu as boas-vindas aos participantes, elogiando os esforços e conquistas da equipe responsável pelo prêmio. Ele reafirmou o compromisso da Câmara de Sharjah com a valorização da iniciativa como plataforma estratégica de promoção da excelência e da inovação no setor empresarial, em alinhamento com a estratégia de desenvolvimento do emirado, que prioriza qualidade, inovação e excelência institucional para a construção de uma economia do conhecimento competitiva e sustentável.

O presidente destacou ainda o papel do prêmio como catalisador para o aprimoramento dos padrões de desempenho corporativo e sua contribuição ativa para o ambicioso caminho de desenvolvimento de Sharjah e dos Emirados Árabes Unidos.

A coordenadora-geral do prêmio, Nada Al-Hajri, afirmou que a reunião gerou decisões importantes para a próxima fase da premiação, incluindo a prorrogação do prazo de inscrições até 31 de janeiro de 2026, a fim de ampliar a participação de instituições do setor privado.

O Conselho também recomendou a análise da criação da categoria “Prêmio Sharjah para Melhor Entidade de Serviços”. Segundo Al-Hajri, foram discutidas outras propostas para ampliar o alcance e a atratividade da premiação, incluindo a sugestão de permitir a participação de empresas de todos os emirados do país.