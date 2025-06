Presidentes dos Emirados e de Angola discutem oportunidades de cooperação

ABU DHABI, 8 de junho de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, conversou por telefone com o presidente da República de Angola, João Manuel Lourenço. No diálogo, os dois líderes discutiram formas de fortalecer a cooperação entre os Emirados e Angola, com foco no apoio a prioridades de desenvolvimento e no objetivo comum de promover crescimento sustentável e prosperidade.

O presidente Lourenço também transmitiu saudações pelo Eid Al-Adha ao xeique Mohamed, desejando-lhe saúde e felicidade.

Os líderes abordaram ainda temas de interesse mútuo e trocaram pontos de vista sobre questões regionais e globais. Reafirmaram o compromisso conjunto de ampliar a cooperação entre os Emirados e os países africanos, especialmente nas áreas de desenvolvimento e parcerias econômicas, de modo a contribuir para a estabilidade, o crescimento econômico sustentável e a realização das aspirações de seus povos.

O xeique Mohamed reiterou o compromisso dos Emirados em fortalecer a cooperação para o desenvolvimento com as nações africanas, em linha com a tradição do país de construir parcerias construtivas e de impacto, que impulsionem o progresso e a prosperidade compartilhados.