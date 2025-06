Rei da Jordânia e presidente do Iraque discutem intensificação de esforços para encerrar guerra em Gaza

NICE, França, 8 de junho de 2025 (WAM) – O rei Abdullah II da Jordânia se reuniu com o presidente do Iraque, Abdul Latif Rashid, para discutir a intensificação dos esforços visando o fim da guerra em Gaza, a garantia do fluxo contínuo de ajuda humanitária e o encerramento das perigosas escaladas de violência na Cisjordânia.

O encontro, realizado em Nice, na França, à margem da terceira Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos, que começa nesta segunda-feira (09/06), também abordou formas de ampliar a cooperação bilateral em diversos setores.

O rei Abdullah II destacou ainda a importância de dar continuidade aos resultados da recente cúpula árabe realizada em Bagdá.