Prêmio de Sharjah lança concurso ambiental para crianças

SHARJAH, 9 de junho de 2025 (WAM) — O Prêmio de Sharjah para o Trabalho Voluntário anunciou o lançamento do concurso "Heróis do Meio Ambiente", voltado a incentivar crianças de 7 a 12 anos a apresentar ideias criativas sobre a importância do voluntariado na proteção ambiental.

Em sintonia com o Dia Mundial do Meio Ambiente, o concurso propõe que os participantes produzam um vídeo curto, de no máximo 60 segundos, que destaque de forma original a relevância do trabalho voluntário para a preservação do meio ambiente. As crianças são encorajadas a utilizar seus talentos pessoais — seja atuando, contando histórias, desenhando ou captando cenas do cotidiano — para transmitir sua mensagem de maneira eficaz.

Os organizadores esclareceram que a participação é restrita a crianças residentes nos Emirados Árabes Unidos. O vídeo deve ter alta qualidade, ser adequado para publicação em redes sociais e respeitar os direitos autorais do criador.

Quanto ao processo de inscrição, os materiais devem ser enviados para o e-mail info@sva.shj.ae até 30 de junho de 2025. O vídeo final deverá ser entregue até 31 de julho de 2025. Os vencedores serão anunciados em agosto de 2025.

Os critérios de avaliação incluem a clareza da mensagem ambiental, a criatividade na apresentação e direção, o potencial de engajamento do vídeo nas redes sociais e a qualidade geral da produção e do áudio.