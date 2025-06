Abu Dhabi registra índice de 97,4% em pesca sustentável, segundo agência ambiental

ABU DHABI, 9 de junho de 2025 (WAM) – Sob a orientação do xeique Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante do governante na região de Al Dhafra e presidente da Agência Ambiental – Abu Dhabi (EAD, na sigla em inglês), o emirado alcançou avanços significativos, pelo sexto ano consecutivo, em suas ações de monitoramento e conservação marinha, em celebração ao Dia Mundial dos Oceanos.

A EAD registrou um aumento no Índice de Pesca Sustentável, que chegou a 97,4% ao fim de 2024 — um salto expressivo em comparação aos 8,9% registrados em 2018. O resultado reafirma a posição de liderança de Abu Dhabi na gestão sustentável da pesca.

“O índice reflete nosso compromisso inabalável e os esforços contínuos da Agência Ambiental – Abu Dhabi na proteção de nossas riquezas naturais e no uso sustentável dos recursos marinhos”, afirmou o xeique Hamdan bin Zayed Al Nahyan. “Reforça também a visão ambiciosa de Abu Dhabi de equilibrar crescimento econômico e sustentabilidade ambiental, servindo como modelo global no enfrentamento dos desafios ambientais para um futuro próspero e resiliente.”

A secretária-geral da EAD, Shaikha Salem Al Dhaheri, destacou que o progresso alcançado evidencia a liderança do emirado na conservação ambiental. “Estamos comprometidos com as melhores práticas de gestão e com o uso da ciência para recuperar populações de peixes e proteger os ecossistemas marinhos. Esse sucesso confirma a importância de políticas baseadas em evidências e nas melhores práticas internacionais para preservar nosso patrimônio natural para as futuras gerações”, disse.

O monitoramento recente da EAD revelou dados que validam a eficácia da agenda de sustentabilidade marinha do emirado. Entre os destaques, está o desembarque de 55 exemplares do peixe nuaimi, uma espécie raramente avistada nos últimos anos, além do primeiro registro do mero-pintado (white-spotted grouper) em Abu Dhabi, agora incluído na base internacional FishBase.

Outros avistamentos incluem espécies raras como o large-scaled triggerfish e o spotted oceanic triggerfish, além da presença de peixes maiores em geral, sinalizando ecossistemas marinhos mais saudáveis.

A EAD implementou uma série de políticas com padrões internacionais para a recuperação dos estoques pesqueiros. As medidas incluem a regulamentação da pesca comercial com métodos sustentáveis e novas normas para a pesca recreativa.

A agência também estabeleceu seis reservas marinhas na Rede de Áreas Protegidas Sheikh Zayed, onde a pesca é controlada, além de impulsionar a aquicultura sustentável e os estoques pesqueiros por meio do cultivo de corais e recifes artificiais no âmbito da iniciativa Jardins de Coral de Abu Dhabi.