Dubai South lança complexo residencial de alto padrão 'South Square'

DUBAI, 9 de junho de 2025 (WAM) — A Dubai South Properties anunciou o lançamento do South Square, novo empreendimento residencial de alto padrão, localizado de forma estratégica ao longo da rodovia Sheikh Mohamed bin Zayed, a poucos minutos do recém-anunciado novo terminal do Aeroporto Internacional Al Maktoum.

A Torre S4, que integra o projeto, foi lançada e teve todas as unidades vendidas em apenas três horas.

O South Square contará com 550 apartamentos, com conclusão prevista para o quarto trimestre de 2028.

“O aumento expressivo na demanda por imóveis residenciais na região de Dubai South, impulsionado por sua localização estratégica, infraestrutura moderna e excelente conectividade com o restante da cidade, nos levou a desenvolver o South Square”, afirmou Nabil Al Kindi, CEO da Dubai South Properties. “O projeto oferece residências espaçosas, comodidades voltadas ao bem-estar e fácil acesso tanto ao Aeroporto Internacional Al Maktoum quanto às principais vias”, acrescentou.

Com vendas residenciais que ultrapassaram 19 bilhões de dirhams em 2024, a região de Dubai South vem se consolidando rapidamente como um dos destinos preferidos dos investidores.