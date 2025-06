Ambiente de negócios dos Emirados é modelo de desenvolvimento, diz dirigente do InvestHK

DUBAI, 9 de junho de 2025 (WAM) — O ambiente de negócios dos Emirados Árabes Unidos serve como um modelo de desenvolvimento e está no centro do fortalecimento das relações econômicas com Hong Kong, afirmou Charles Ng, diretor-geral adjunto de Promoção de Investimentos do Invest Hong Kong (InvestHK).

Em entrevista à Agência de Notícias dos Emirados (WAM), Ng destacou que os laços econômicos entre Hong Kong e os Emirados registram um crescimento constante e promissor, impulsionado por interesses comuns, localização estratégica e visões ambiciosas de desenvolvimento.

Ng classificou os Emirados como um parceiro econômico e de investimentos-chave na região. Ele elogiou o marco regulatório avançado e o ambiente dinâmico de negócios do país, que considera sinérgicos com o papel de Hong Kong como centro financeiro global e porta de entrada para mercados estratégicos da Ásia, como China, Índia e Sudeste Asiático.

Segundo Ng, o comércio bilateral entre Hong Kong e o Conselho de Cooperação do Golfo (GCC) alcançou cerca de US$ 21,6 bilhões em 2023, com destaque para o crescimento das trocas entre Hong Kong e os Emirados. Ele ressaltou o papel dos Emirados como plataforma de lançamento para empresas que buscam ingressar nos mercados do GCC e da África.

Ng observou um aumento do interesse de investidores emiradenses, incluindo grandes corporações e family offices, em explorar oportunidades de crescimento em Hong Kong. O InvestHK, por meio de seu escritório em Dubai, oferece programas personalizados e suporte direto para facilitar a entrada e expansão no mercado.

Os serviços financeiros permanecem um dos principais setores de cooperação, ao lado do avanço nas áreas de FinTech, manufatura avançada, logística e finanças islâmicas, afirmou o executivo. Ele destacou o crescente interesse de bancos dos Emirados em abrir escritórios em Hong Kong, além de um foco compartilhado em tecnologias blockchain, ativos digitais e stablecoins. Autoridades regulatórias de ambos os lados vêm cooperando para alinhar seus marcos regulatórios e tornar o setor mais atraente.

O setor de serviços financeiros segue como prioridade para investimentos dos Emirados em Hong Kong, dada a condição de ambos os mercados como centros financeiros globais. Com a expansão das trocas comerciais entre a Ásia e o Oriente Médio, cresce também a demanda por serviços de bancário, seguros e financiamento ao comércio, áreas em que Hong Kong oferece uma posição estratégica.

Ng destacou ainda o esforço de Hong Kong para atrair family offices, mencionando um pacote de incentivos de 2023 que inclui um programa de residência para investidores, com exigência de aporte mínimo de US$ 3,8 milhões. O ambiente regulatório transparente e a ampla oferta de produtos financeiros tornam Hong Kong cada vez mais atrativo para investidores da região.

O executivo acrescentou que Hong Kong busca atrair pequenas e médias empresas dos Emirados, especialmente dos setores de hospitalidade, alimentos halal, joias e produtos culturais. O apoio inclui incentivos fiscais e consultoria em investimentos.

O InvestHK mantém uma unidade de promoção de investimentos em Dubai, ajudando investidores e family offices dos Emirados desde o planejamento até a implantação de negócios.

Ng concluiu afirmando que a colaboração entre os Emirados e Hong Kong pode abrir novas oportunidades em inovação, empreendedorismo e crescimento sustentável. Segundo ele, Dubai está bem posicionada para se tornar uma base industrial regional, apoiada por sua infraestrutura avançada e progresso em manufatura digital. Empresas chinesas, afirmou, veem Dubai cada vez mais como porta de entrada estratégica para os mercados do Oriente Médio e da África, que juntos reúnem mais de 3,7 bilhões de consumidores.