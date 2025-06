Ministério da Família e Organização Zayed ampliam parceria em apoio a pessoas com deficiência

ABU DHABI, 9 de junho de 2025 (WAM) — O Ministério da Família e a Organização Zayed para Pessoas com Deficiência (ZHO, na sigla em inglês) anunciaram uma iniciativa conjunta para desenvolver um sistema inovador e integrado de serviços, voltado às necessidades e aspirações das pessoas com deficiência nos Emirados Árabes Unidos.

A iniciativa está alinhada com a diretriz estratégica do país de fortalecer a colaboração governamental na oferta de serviços abrangentes, na melhoria da qualidade de vida e na promoção da inclusão social dessas pessoas.

Entre as medidas anunciadas, está a criação de um cartão unificado, válido tanto em nível federal quanto local, que facilitará o acesso a diversos serviços a partir de janeiro de 2026.

As duas instituições se comprometeram a alinhar legislações e regulamentações e a implementar integralmente a Classificação Nacional Unificada da Deficiência. Também vão unificar os padrões de diagnóstico e avaliação e aceitar pedidos de emissão do cartão de pessoa com deficiência para residentes de Abu Dhabi, por meio da Organização Zayed.

Estão previstos ainda programas conjuntos de capacitação e troca de conhecimento, com o objetivo de aprimorar a atuação de profissionais do setor.

Hessa Abdulrahman Tahlak, subsecretária adjunta do Setor de Desenvolvimento do Ministério da Família, afirmou que a parceria reflete o compromisso permanente do governo em ampliar o papel das pessoas com deficiência na sociedade dos Emirados. Segundo ela, a ação traduz a visão da liderança do país, que sempre priorizou esse grupo.

“Consideramos as pessoas com deficiência um pilar fundamental do nosso tecido social, plenamente detentoras de direitos e dispostas a contribuir de forma significativa para o desenvolvimento nacional. A colaboração com a Organização Zayed é um desdobramento da abordagem dos Emirados, que transformou o discurso da inclusão em uma realidade concreta”, declarou.

“Não estamos apenas oferecendo serviços, mas construindo um sistema social e humano, em que a diversidade impulsiona a excelência e os desafios se convertem em oportunidades. Guiados por nossa liderança, trabalhamos para afirmar o papel de cada pessoa com deficiência como agente ativo e influente na sociedade, merecedor de respeito, cuidado e apoio integral ao longo da vida”, completou.

Abdullah Al Humaidan, secretário-geral da Organização Zayed, destacou a importância da cooperação com o Ministério da Família, classificando-a como um passo estratégico para aprimorar e unificar os serviços prestados às pessoas com deficiência. A parceria busca ampliar o acesso, reforçar os mecanismos de diagnóstico, desenvolver programas de capacitação e promover o apoio institucional.

Ele ressaltou ainda o papel das tecnologias digitais para elevar a eficiência dos serviços e garantir a inclusão plena.

“Acreditamos que a criação de um ambiente inclusivo começa com uma cooperação institucional eficaz. Esta parceria representa um modelo integrado, que visa unificar esforços e oferecer serviços que atendam às expectativas das pessoas com deficiência em todo o país”, afirmou.

Al Humaidan acrescentou que o compromisso da Organização Zayed com a oferta de serviços igualitários e de alta qualidade reflete a visão de empoderar esses grupos e assegurar sua participação plena na sociedade.

As duas entidades também trabalham para reforçar a proteção dos direitos das pessoas com deficiência, unificar os canais de atendimento, garantir a participação da Organização Zayed em eventos locais e internacionais, além de realizar benchmarks de sistemas, horários de atendimento e necessidades específicas desse público. Também será promovida a troca das melhores práticas locais e globais.

Entre as soluções previstas estão a criação de redes de compartilhamento de dados e a ampliação do uso de aplicativos inteligentes.

A cooperação inclui ainda o desenvolvimento de currículos e de infraestrutura nos centros de cuidado e reabilitação, além de campanhas e atividades para sensibilizar a sociedade sobre as questões relacionadas às pessoas com deficiência, contribuindo para um ambiente mais inclusivo e acolhedor.

Por fim, as partes se comprometeram a acompanhar a estabilidade no emprego das pessoas com deficiência e a fornecer o suporte necessário para o empoderamento profissional desses cidadãos.