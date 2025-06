Universidade Sorbonne Abu Dhabi vai sediar 7ª Conferência Científica da Associação de Professores de Direito Ambiental das Universidades do Oriente Médio e Norte da África

ABU DHABI, 9 de junho de 2025 (WAM) – A Universidade Sorbonne Abu Dhabi (SUAD, na sigla em inglês) anunciou que sediará a 7ª Conferência Científica da Associação de Professores de Direito Ambiental das Universidades do Oriente Médio e Norte da África (ASSELLMU, na sigla em inglês) entre os dias 9 e 10 de fevereiro de 2026.

Com o tema “Direito Ambiental na Era Digital”, o evento discutirá como a transformação digital, a inteligência artificial e as tecnologias emergentes estão remodelando o ensino, a pesquisa, a prática e a aplicação do direito e das políticas ambientais na região MENA.

Esta será a primeira vez que a conferência acontece nos Emirados Árabes Unidos, oferecendo um fórum essencial para educadores, docentes universitários, pesquisadores e profissionais especializados em direito e política ambiental, bem como em ciência da computação e dados, colaborarem no fortalecimento da educação jurídica e na promoção do desenvolvimento sustentável.

A SUAD convidou acadêmicos, profissionais e educadores a submeterem resumos que abordem a interseção entre direito ambiental e inovação digital, alinhados a um ou mais dos seguintes eixos temáticos: Ensino e prática do direito ambiental na região MENA diante da transição digital; potencial das tecnologias digitais para integrar considerações ambientais nas práticas empresariais; caminhos legais para aplicar o poder da tecnologia digital em prol da sustentabilidade; regulação de riscos tecnológicos emergentes; regime jurídico e status dos dados ambientais.

O prazo para envio de resumos é 15 de julho de 2025. Os autores selecionados serão notificados até 15 de setembro e deverão submeter versões preliminares dos artigos até 15 de dezembro. As versões revisadas serão apresentadas na conferência e, posteriormente, os trabalhos poderão ser considerados para publicação em edição especial de revista científica ou obra coletiva.

A professora associada de Direito, Economia e Gestão da Sorbonne University Abu Dhabi e porta-voz de Sustentabilidade da instituição, Dra. Beatriz Garcia, declarou: “Estamos extremamente orgulhosos por sediar a 7ª Conferência da ASSELLMU na Sorbonne Abu Dhabi, marcando sua primeira edição nos Emirados. Este marco reflete nosso compromisso com a promoção de uma educação jurídica voltada à sustentabilidade e ressalta a importância da participação da região na formação do debate ambiental global.”

Beatriz Garcia acrescentou que a conferência servirá como uma plataforma para que acadêmicos, profissionais e instituições de destaque possam repensar o futuro do direito ambiental de forma localmente enraizada e globalmente conectada.