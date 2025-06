Lula visita sede da Interpol em Lyon e elogia papel da organização sob liderança dos Emirados

LYON, 9 de junho de 2025 (WAM) – O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reafirmou o compromisso do país no combate ao crime organizado transnacional durante visita à sede da Interpol, a maior organização policial do mundo.

Recebido pelo presidente da Interpol, Ahmed Naser Al-Raisi, dos Emirados Árabes Unidos, Lula foi informado sobre o trabalho essencial da entidade no apoio aos países membros para proteger populações vulneráveis, preservar o meio ambiente e desarticular redes criminosas internacionais.

A visita representa um forte endosso à missão da Interpol e ao papel de sua liderança no enfrentamento de um dos desafios mais urgentes da segurança global.

Durante a visita oficial, foi assinada uma Carta de Intenções entre o Brasil e a Interpol, que prevê maior intercâmbio de informações, conhecimentos e boas práticas no combate ao crime, fortalecendo a posição do Brasil como referência na luta contra todas as formas de criminalidade.

Lula elogiou o papel vital da Interpol, destacando que a organização é uma plataforma indispensável para a segurança coletiva, especialmente por sua trajetória de mais de 100 anos e por reunir 196 países, o que a torna a maior organização internacional em número de membros.

O presidente brasileiro também expressou o compromisso do país em ampliar a cooperação com organismos multilaterais de segurança, em consonância com o papel de liderança que o Brasil exerce na América Latina.

Por sua vez, Al-Raisi destacou a importância da visita e reconheceu o papel do Brasil como ator chave nos esforços de combate ao crime organizado no continente. Ele reafirmou a ambição da Interpol de expandir parcerias com países que possuem capacidades avançadas de policiamento, de forma a promover a estabilidade regional e internacional.

Como sinal de reconhecimento internacional, Al-Raisi concedeu a Lula a Medalha da Mais Alta Ordem da Interpol, em homenagem às contribuições relevantes do presidente brasileiro no combate ao crime em níveis nacional, regional e global.

Esta é a primeira visita de um presidente do Brasil à sede da Interpol e representa um marco na trajetória da cooperação internacional em segurança. O gesto também reflete o apoio crescente do Brasil à organização sob a liderança ativa dos Emirados Árabes Unidos, representados por Al-Raisi na presidência da entidade.