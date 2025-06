Superávit em transações correntes da Coreia do Sul recua em abril

SEUL, 10 de junho de 2025 (WAM) — A Coreia do Sul registrou superávit em transações correntes pelo 24º mês consecutivo em abril, mas o valor caiu em relação ao mês anterior, em parte devido ao impacto das tarifas impostas pelos Estados Unidos, segundo dados divulgados nesta terça-feira (10/06) pelo Banco Central.

O superávit da conta corrente do país alcançou US$ 5,7 bilhões em abril, abaixo dos US$ 9,14 bilhões registrados em março, informou a agência Yonhap, com base em dados do Banco da Coreia. Desde maio de 2023, a Coreia do Sul tem mantido superávit mensal na conta corrente.

Nos primeiros quatro meses deste ano, o superávit acumulado foi de US$ 24,96 bilhões, frente aos US$ 17,97 bilhões registrados no mesmo período de 2024.

A balança de bens teve superávit de US$ 8,99 bilhões em abril, com exportações crescendo 1,9% em relação ao mesmo mês do ano passado, somando US$ 58,57 bilhões. As importações caíram 5,1%, totalizando US$ 49,58 bilhões.

Já a conta de serviços registrou déficit de US$ 2,83 bilhões no mês, de acordo com o Banco Central.