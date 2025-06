Moscou registra aumento de turistas dos Emirados e oferece experiências personalizadas para visitantes do Golfo

MOSCOU, 10 de junho de 2025 (WAM) — Evgeny Kozlov, presidente do Comitê de Turismo da Cidade de Moscou, afirmou que a capital russa registrou um aumento expressivo no número de turistas oriundos dos Emirados Árabes Unidos: foram 62,1 mil visitantes em 2024, ante 18 mil em 2019.

Em entrevista à Agência de Notícias dos Emirados (WAM), Kozlov destacou as diversas opções turísticas que Moscou oferece, com foco especial em atrações pensadas para os visitantes do Golfo.

Ele observou que a cidade dispõe de inúmeros restaurantes halal, além de oferecer serviços em árabe para garantir maior conforto aos turistas da região. Como exemplo, citou a inauguração de cinco centros de informações turísticas em Moscou, localizados no centro da cidade, nas estações fluviais e no parque de diversões Dream Island.

Os atendentes dos centros de informação prestam suporte em inglês e árabe. Um novo centro com serviços bancários do Sber foi inaugurado recentemente, permitindo que os visitantes obtenham um cartão turístico e apoio especializado.

Em 2024, Moscou lançou um Guia Muslim-Friendly voltado aos viajantes do Oriente Médio, com sugestões de restaurantes, hotéis, atrações para o inverno e verão, pontos turísticos, parques e locais para compras.

Kozlov também destacou a implementação dos vistos eletrônicos (e-visas), que simplificaram o processo de entrada de cidadãos de diversos países, tornando a viagem para Moscou mais acessível e conveniente.

O dirigente ressaltou ainda que Moscou oferece uma variedade de experiências culturais, de moda e gastronomia, além de uma programação de entretenimento durante todo o ano e eventos internacionais.

Neste verão, a cidade lançou uma temporada vibrante de festivais e eventos culturais. O Festival das Mansões de Moscou apresenta programas imersivos em mais de 40 propriedades históricas. O Boulevard do Teatro contará com 600 apresentações de 3 mil artistas, distribuídas por 14 palcos ao ar livre, com uma temporada recorde de 92 dias.

O Festival de Jardins e Flores transforma espaços urbanos em paisagens floridas, com plantas raras e arte floral. Os projetos “Street. Dance” e “Street. Art” promovem dança ao ar livre, noites musicais e sessões de arte plein air no centro de Moscou, com aulas gratuitas e exposições no Boulevard Strastnoy.

Além disso, Moscou oferece uma rica variedade de patrimônios culturais e históricos. Entre os principais pontos turísticos estão o Kremlin, a Praça Vermelha e o Jardim de Alexandre. Os visitantes também podem conhecer o Teatro Bolshoi e o Moskino Film Park, com experiências imersivas de cinema. Já o bairro Moscow-City traz uma atmosfera contemporânea, com arranha-céus e um dos mirantes mais altos da Europa.

Turistas internacionais ainda podem explorar 14 pavilhões da iniciativa “Made in Moscow”, com souvenirs e presentes exclusivos produzidos localmente. O Green Market reúne mais de 700 marcas do projeto.

Kozlov ressaltou que Moscou é uma das metrópoles mais verdes do mundo, com mais de 140 parques e reservas naturais. Projetos como o Parque Zaryadye e o Parque Gorky combinam design ecológico com interação pública. A cidade também investe em iluminação inteligente, gestão de resíduos e transporte sustentável.

Segundo ele, Moscou mantém o compromisso de oferecer um ambiente acolhedor, confortável e moderno para visitantes de todo o mundo.