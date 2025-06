Gabão rompe acordo de pesca com a União Europeia para fortalecer indústria local

BRUXELAS, 10 de junho de 2025 (WAM) — O governo do Gabão anunciou a decisão de encerrar unilateralmente o Acordo de Parceria de Pesca Sustentável (SFPA, na sigla em inglês) assinado com a União Europeia em 2007. A decisão, aprovada pelo Conselho de Ministros, reflete o desejo do governo gabonês de reforçar sua soberania econômica e desenvolver uma indústria nacional de atum mais robusta.

As autoridades do país consideram que o acordo atual é “profundamente desequilibrado” e destacam, em especial, que a receita gerada não compensa o valor real das capturas, os custos de monitoramento e controle, nem as perdas decorrentes da falta de processamento local.

De acordo com o governo gabonês, a nova abordagem visa reforçar a governança da pesca, proteger o meio ambiente marinho e apoiar a criação de empregos e o desenvolvimento de atividades no setor pesqueiro.