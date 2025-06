UE apresenta Estratégia Internacional para o Digital

BRUXELAS, 10 de junho de 2025 (WAM) — A Comissão Europeia e o Alto Representante apresentaram uma visão conjunta para a atuação externa da União Europeia no campo digital.

A nova Estratégia Internacional para o Digital da UE demonstrou que a União é um parceiro estável e confiável, aberto à cooperação digital com aliados e parceiros.

Enquanto a UE não poupará esforços para impulsionar sua competitividade em inteligência artificial e outras tecnologias-chave internamente, também trabalhará com parceiros para apoiar suas próprias transições digitais. A estratégia reafirma o compromisso do bloco com a construção de uma ordem digital global baseada em regras, em consonância com seus valores fundamentais.

A estratégia tem como objetivo ampliar as parcerias internacionais por meio do aprofundamento de parcerias digitais e diálogos já existentes, do estabelecimento de novas alianças e do fortalecimento da cooperação por meio de uma nova Rede de Parcerias Digitais. Paralelamente, a UE implementará uma iniciativa chamada EU Tech Business Offer, combinando investimentos públicos e privados europeus para apoiar a transição digital de países parceiros, incorporando componentes como Fábricas de IA, investimentos em conectividade segura e confiável, Infraestrutura Pública Digital e cibersegurança.

Por fim, a estratégia visa fortalecer a governança digital global, promovendo uma ordem digital internacional baseada em regras, alinhada aos valores fundamentais da União Europeia.