Banco Central dos Emirados impõe sanções financeiras de mais de 3 milhões de dólares a seis casas de câmbio

ABU DHABI, 10 de junho de 2025 (WAM) – O Banco Central dos Emirados Árabes Unidos impôs sanções financeiras a seis casas de câmbio no país, totalizando 12,3 milhões de dirhans (US$ 3,35 milhões), com base no artigo 14 do Decreto-Lei Federal nº 20 de 2018 sobre combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e de organizações ilegais, e suas emendas.

As sanções foram aplicadas após inspeções conduzidas pelo Banco Central, que constataram violações e falhas por parte das seis casas de câmbio no cumprimento do regime de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, bem como de regulamentos correlatos.

Por meio de suas atribuições de supervisão e regulação, o Banco Central busca assegurar que todas as casas de câmbio, seus proprietários e funcionários cumpram as leis, normas e padrões estabelecidos no país, a fim de preservar a transparência e a integridade das transações financeiras e proteger o sistema financeiro dos Emirados Árabes Unidos.