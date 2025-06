Evento de MMA reúne estrelas em Dubai com destaque para Mokaev e Gabdullin

DUBAI, 11 de junho de 2025 (WAM) – O 971 Fighting Championship está de volta a Dubai no dia 14 de junho para o maior evento de sua trajetória, com lutas ao vivo na Coca-Cola Arena.

A noite histórica de artes marciais mistas (MMA) terá como destaque o confronto na categoria peso-galo entre o invicto fenômeno mundial Muhammad “The Punisher” Mokaev (14 vitórias, nenhuma derrota e 1 sem resultado) e o experiente striker do Cazaquistão Alisher Gabdullin (15 vitórias e 4 derrotas).

Mokaev sobe ao octógono com um currículo impecável e domínio técnico no grappling, enquanto Gabdullin aposta no poder de nocaute e na vontade de ascender nos rankings internacionais. Será um duelo de estilos e culturas no esporte, com altas expectativas e grandes implicações no cenário global do MMA.