Coreia do Sul cria 245 mil vagas de trabalho em maio, melhor resultado em mais de um ano

SEUL, 11 de junho de 2025 (WAM) – A Coreia do Sul criou 245 mil empregos em maio, superando a marca de 200 mil novas vagas pela primeira vez em 13 meses, segundo dados divulgados pelo governo.

O número total de pessoas empregadas no país chegou a 29,16 milhões no mês passado, de acordo com os dados da agência estatal Statistics Korea.

Segundo a agência Yonhap, maio foi o quinto mês consecutivo de crescimento no mercado de trabalho, após uma queda pontual em dezembro, quando o país registrou perda líquida de 52 mil postos. Desde então, a economia sul-coreana vem demonstrando sinais de recuperação gradual, com saldo positivo de 135 mil empregos em janeiro, 136 mil em fevereiro, 193 mil em março e 194 mil em abril.