Ministro das Relações Exteriores dos Emirados se reúne com secretário de Estado dos EUA em Washington

WASHINGTON, 11 de junho de 2025 (WAM) – O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, reuniu-se com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, durante visita oficial a Washington. O encontro, realizado na sede do Departamento de Estado norte-americano, abordou os laços estratégicos entre os dois países e formas de aprofundá-los em benefício dos interesses mútuos.

Os dois revisaram áreas de cooperação bilateral em diversos setores do desenvolvimento, com destaque para economia, comércio, ciência, tecnologias avançadas e inteligência artificial. As conversas também incluíram a visita de Estado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aos Emirados em maio. Ambos os lados afirmaram que os resultados da visita refletem a solidez das relações entre os dois países e o compromisso conjunto de ampliar a cooperação em todos os campos.

Abdullah elogiou a parceria estratégica de longa data com os Estados Unidos e reiterou que o país continua sendo um aliado essencial. Ressaltou ainda o empenho dos Emirados em trabalhar ao lado dos EUA para fortalecer ainda mais essa relação excepcional, com foco no desenvolvimento sustentável e na prosperidade dos dois povos.

Durante a reunião, os dois diplomatas também discutiram a situação regional. Abdullah reafirmou o compromisso dos Emirados em cooperar com os Estados Unidos e com parceiros regionais e internacionais para promover a paz, a estabilidade e os valores de convivência e fraternidade humana nas sociedades.

Estiveram presentes no encontro o embaixador dos Emirados nos EUA, Yousef Al Otaiba; a ministra-assistente para Assuntos Políticos, Lana Zaki Nusseibeh; o ministro-assistente para Assuntos Econômicos e Comerciais, Saeed Mubarak Al Hajeri; e a ministra-assistente para Assuntos Médicos e Ciências da Vida, Dra. Maha Taysir Barakat.