Arábia Saudita inicia nova temporada de Umrah com emissão de vistos e permissões

JEDÁ, 11 de junho de 2025 (WAM) – O Ministério do Hajj e Umrah da Arábia Saudita anunciou o início da temporada de Umrah para o ano Hijri 1447, com a abertura da emissão de vistos para peregrinos vindos do exterior a partir de terça-feira (10/06).

Segundo a Agência de Imprensa Saudita (SPA), a concessão de permissões para os fiéis internacionais começará nesta quarta-feira por meio do aplicativo "Nusuk", plataforma digital unificada para serviços governamentais.

A ferramenta permite reservar e emitir permissões com facilidade, além de oferecer uma série de serviços digitais voltados à melhoria da experiência dos peregrinos.

O ministério informou ainda que os preparativos técnicos e operacionais foram iniciados com antecedência, em coordenação com as autoridades competentes, para garantir procedimentos mais eficientes e melhorias contínuas nos serviços prestados.

Também estão em andamento iniciativas para ampliar os serviços digitais e educacionais em diversos idiomas, sempre com foco na segurança, conforto e qualidade do atendimento aos peregrinos que realizam o Umrah.