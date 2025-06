Aeroporto de Fujairah registra aumento no movimento de passageiros durante a Festa do Sacrifício

FUJAIRAH, 11 de junho de 2025 (WAM) – O Aeroporto Internacional de Fujairah (FJR) registrou um aumento significativo no número de passageiros durante o período de viagens da Festa do Sacrifício (Eid Al-Adha). As autoridades do emirado relataram um crescimento expressivo na procura por voos com destino ou origem na Índia, Maldivas, Bangkok, Nepal, Jacarta, Sri Lanka e Bangladesh.

A experiência de viagem facilitada por meio do aeroporto de Fujairah — conhecido por sua infraestrutura moderna, processos ágeis de check-in e fácil acesso a partir de emirados vizinhos — tem consolidado o terminal como uma escolha preferida entre moradores e turistas.

“O grande fluxo registrado neste Eid reflete a confiança que os viajantes depositam no Aeroporto Internacional de Fujairah para suas férias e visitas familiares”, afirmou o capitão Esmaeil M. Al Boloushi, diretor-geral do aeroporto.

O aumento no tráfego de passageiros também gera impacto econômico positivo na comunidade local, beneficiando comércios, hotéis e operadores turísticos durante um dos períodos de maior movimento do ano.