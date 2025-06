Abu Dhabi firma parceria de 15 milhões de dólares com grupo NG9 para impulsionar indústria criativa

ABU DHABI, 11 de junho de 2025 (WAM) – A Autoridade de Mídia Criativa de Abu Dhabi (CMA, na sigla em inglês) assinou um acordo com o grupo NG9, um consórcio formado pela Nirvana Holding, Gewan Holding e 9Yards Group, para uma colaboração estratégica multissetorial.

A parceria prevê, em sua fase inicial, a produção de dois filmes de longa-metragem e uma série de TV com 10 episódios, totalizando um investimento de 55 milhões de dirhans (US$ 15 milhões), com distribuição internacional.

As filmagens estão programadas para começar em setembro, com a contratação de equipes locais e a integração de talentos emiradenses tanto diante quanto por trás das câmeras. A iniciativa está alinhada ao programa de reembolso ampliado da Comissão de Cinema de Abu Dhabi, voltado à valorização da cultura e do patrimônio dos Emirados.

Como parte do acordo, a CMA oferecerá apoio na escolha de locações, iniciativas de capacitação, seleção de elenco e acesso ao programa de incentivos financeiros do ADFC (Comissão de Cinema de Abu Dhabi).

O grupo NG9, por sua vez, fornecerá tarifas preferenciais em hotéis, aluguel de carros, voos e serviços turísticos aos projetos apoiados pela comissão, incluindo veículos especiais como iates e jatos particulares.

Khalid Khouri, diretor de desenvolvimento da indústria na CMA, afirmou: “Nosso objetivo é posicionar Abu Dhabi como um dos principais polos criativos do mundo. Essa nova parceria com o grupo NG9 abre novas oportunidades de investimento e colaboração, impulsionando o crescimento da economia local.”

Alaa Al Ali, CEO do NG9 Holding, destacou: “Em sintonia com nosso compromisso com a inovação, parcerias locais, sustentabilidade e engajamento comunitário, temos orgulho de colaborar com a CMA. Essa parceria não apenas resultará em conteúdo criativo com distribuição internacional, como também criará oportunidades para jovens cineastas de Abu Dhabi.”

Sameer Al Jaberi, chefe da Comissão de Cinema de Abu Dhabi, afirmou que a colaboração agrega valor e reforça a estratégia de atrair novos parceiros de produção que possam explorar o programa de incentivos da comissão. Ele destacou ainda a importância de promover a diversidade de locações do emirado e empregar profissionais locais da indústria audiovisual.

Rami Tmaish, gerente-geral da 9Yards Pictures, demonstrou otimismo com a parceria, ressaltando seu potencial para destacar a criatividade emiradense em escala global. Ele confirmou que já estão em curso ações para identificar talentos locais nas áreas de atuação, direção e roteiro, com o objetivo de capacitá-los e projetá-los internacionalmente. Segundo Tmaish, a iniciativa contribuirá para construir um ecossistema de produção sólido e fortalecer a presença do conteúdo emiradense com uma abordagem moderna e de alcance global.