Fundação Emirates realiza primeira reunião do conselho em 2025 sob liderança de Theyab bin Mohamed

ABU DHABI, 11 de junho de 2025 (WAM) – O xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos de Desenvolvimento e dos Mártires da Pátria, presidiu a primeira reunião do conselho da Fundação Emirates em 2025.

Durante o encontro, o xeique Theyab recebeu atualizações sobre o andamento dos projetos e das iniciativas comunitárias da fundação, alinhadas à sua estratégia de empoderamento social e promoção do desenvolvimento sustentável nos Emirados Árabes Unidos.

Também foram apresentados os programas desenvolvidos no contexto do "Ano da Comunidade" nos Emirados, destacando seu papel no fortalecimento dos laços sociais, na valorização do voluntariado e na promoção da responsabilidade social.

O conselho discutiu ainda a importância do momento atual na trajetória da fundação e seu papel na concretização da visão da liderança por meio de iniciativas que contribuam para a melhoria da qualidade de vida no país.