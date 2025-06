Observatório dos Emirados contribui para descoberta de novos exoplanetas

ABU DHABI, 11 de junho de 2025 (WAM) — O Centro Astronômico Internacional anunciou que o Observatório Astronômico Al Khatim, localizado no deserto de Abu Dhabi, participou da observação e confirmação da existência de exoplanetas — planetas situados fora do sistema solar — em um marco científico que reflete o papel crescente dos Emirados Árabes Unidos na pesquisa astronômica.

O feito reforça a participação ativa dos Emirados em projetos científicos internacionais de ponta, voltados a aprofundar o conhecimento do universo e a explorar o potencial de existência de vida além da Terra.

O presidente do Centro Astronômico Internacional, engenheiro Khalfan Al Nuaimi, afirmou que essa contribuição faz parte de uma colaboração com o satélite de pesquisa de exoplanetas em trânsito da Nasa (TESS, na sigla em inglês). O observatório dos Emirados utiliza técnicas que analisam pequenas variações no brilho das estrelas para detectar planetas que passam em frente a elas — método amplamente utilizado na identificação de exoplanetas.

O diretor do Centro, engenheiro Mohammad Shawkat Odeh, acrescentou que o Observatório Al Khatim passou a integrar oficialmente o Programa de Observação de Acompanhamento do TESS (TFOP) em junho de 2024, após concluir com êxito um rigoroso programa de treinamento conduzido por especialistas internacionais, seguido de um teste prático bem-sucedido ao observar um planeta candidato.

A conquista está em sintonia com as diretrizes estratégicas dos Emirados para fortalecer sua liderança científica e contribuir para os esforços globais de desvendar os segredos do cosmos, apoiada por infraestrutura de última geração e uma visão ambiciosa de futuro.