EDGE e FAB firmam acordo estratégico para construir ecossistema financeiro resiliente

ABU DHABI, 11 de junho de 2025 (WAM) — O EDGE Group, um dos principais conglomerados globais de tecnologia avançada e defesa, firmou uma parceria estratégica com o First Abu Dhabi Bank (FAB).

O acordo contempla duas iniciativas financeiras de grande porte: a implementação da solução avançada de financiamento da cadeia de suprimentos (Supply Chain Finance, ou SCF) do FAB e a adoção do seu Sistema de Gestão de Tesouraria (TMS) baseado em inteligência artificial.

O diretor-geral e CEO do EDGE, Hamad Al Marar, afirmou que a parceria com o FAB é um instrumento estratégico para viabilizar as ambições industriais globais do grupo. "Ela fortalece a arquitetura financeira necessária para operar em escala, com velocidade e resiliência. Em um ambiente cada vez mais competitivo e complexo, esse alinhamento garante que continuemos ágeis, bem capitalizados e preparados para um crescimento internacional sustentável", disse.

Para o chefe global de Banking Corporativo do FAB, Martin Tricaud, a colaboração com o EDGE representa um avanço na construção de um ecossistema de fornecedores mais resiliente. "Reconhecemos que um fluxo de caixa eficiente e o financiamento da cadeia de suprimentos são elementos essenciais para modelos de negócios sustentáveis. Ao combinarmos nossa expertise global com soluções financeiras inovadoras, estamos promovendo maior agilidade financeira e criando valor de longo prazo", afirmou.

Com a solução digital de SCF do FAB, o EDGE oferece a fornecedores locais e internacionais acesso a financiamento antecipado e de baixo custo, o que fortalece a confiança na relação comercial, melhora os termos de negociação e assegura a continuidade de operações críticas.

A adoção, pelo EDGE, do TMS com inteligência artificial do FAB é a maior já registrada. A ferramenta oferece visibilidade em tempo real do caixa, recursos avançados de previsão financeira e instrumentos integrados de gestão de riscos, permitindo que o EDGE automatize suas operações de tesouraria e otimize a liquidez em todo o grupo.

A plataforma também oferece proteção contra risco de juros e risco cambial, além de aprimorar a agilidade financeira, o planejamento de investimentos e o gerenciamento de financiamento.

O diretor financeiro do EDGE, Rodrigo Torres, afirmou que a parceria reflete o compromisso do grupo em incorporar sofisticação e inovação financeira no centro de suas operações. "Ao integrarmos as plataformas avançadas de SCF e TMS com IA do FAB, estamos otimizando a liquidez e o desempenho dos fornecedores, além de reforçar nossa capacidade de gerenciar riscos e expandir com segurança", destacou.

Torres acrescentou que, até o momento, mais de AED 1,6 bilhão em faturas já foram processadas, resultando na liberação de mais de AED 1,2 bilhão em financiamento fora do balanço patrimonial. "Essas soluções oferecem controle de caixa em tempo real, previsão inteligente e governança financeira robusta em todo o grupo — aspectos essenciais para sustentar a estratégia de crescimento de longo prazo e os objetivos industriais do EDGE", concluiu.