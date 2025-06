Egito condena repetidas violações israelenses à soberania da Síria

CAIRO, 12 de junho de 2025 (WAM) – O ministro das Relações Exteriores do Egito, Badr Abdelatty, reafirmou a rejeição do país a interferências estrangeiras na Síria e condenou as sucessivas violações israelenses à soberania síria, bem como a ocupação contínua de partes de seu território.

As declarações foram feitas durante encontro com o chanceler sírio, Asaad al-Shibani, na quarta-feira, à margem do Fórum de Oslo.

Segundo comunicado do Ministério das Relações Exteriores do Egito, al-Shibani atualizou Abdelatty sobre os mais recentes desdobramentos políticos, de segurança e econômicos na Síria, além dos desafios internos e externos enfrentados pelo país.

O ministro egípcio reiterou o apoio do Egito ao povo sírio e à estabilidade, unidade e instituições nacionais da Síria.