Presidente dos Emirados é convidado a participar da cúpula do G7 no Canadá

ABU DHABI, 11 de junho de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu um convite do primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, para participar da cúpula do G7, que será realizada de 15 a 17 de junho.

O convite reflete o reconhecimento internacional do papel construtivo desempenhado pelos Emirados na promoção da cooperação global e dos esforços conjuntos voltados à estabilidade econômica mundial, especialmente nas áreas de segurança energética, tecnologia avançada e inteligência artificial.