Sharjah sediará congresso mundial sobre inclusão de pessoas com deficiência intelectual

SHARJAH, 12 de junho de 2025 (WAM) – Sob o patrocínio do xeique Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Sharjah, o emirado sediará, de 15 a 17 de setembro de 2025, a 18ª edição do Congresso Mundial da Inclusion International. Será a primeira vez que o evento ocorrerá no Oriente Médio e Norte da África, sob o tema “Nós somos Inclusão”.

O congresso é um dos mais importantes encontros globais voltados à defesa dos direitos de pessoas com deficiência intelectual e suas famílias. Organizado pela cidade de Sharjah para Serviços Humanitários (SCHS, na sigla em inglês), em parceria com a Inclusion International e com apoio do Escritório de Mídia do Governo de Sharjah como parceiro oficial de comunicação e logística, o evento acontecerá no Centro de Exposições de Sharjah (Expo Centre).

São esperados cerca de 850 participantes, incluindo autodefensores, familiares, profissionais e representantes de organizações locais, regionais e internacionais de mais de 115 países dos cinco continentes: Oriente Médio, Europa, África, Américas e Ásia-Pacífico.

A realização do congresso em Sharjah ocorre em um momento em que a deficiência intelectual continua sendo uma das formas mais complexas de deficiência, frequentemente associada a desafios de aprendizagem, comunicação e autonomia. O evento busca enfrentar essas barreiras, promovendo o empoderamento dessa comunidade, apoiando as famílias e orientando instituições na construção de práticas que assegurem a participação plena na sociedade.

A edição de 2025 tem como objetivo fortalecer a capacidade de autodefesa das pessoas com deficiência intelectual e promover sua participação ativa nos processos de decisão que impactam suas vidas. Desde sua criação, em 1963, o congresso tem ampliado vozes, defendido políticas públicas inclusivas e promovido ambientes de apoio e sustentabilidade para essa população.

Sharjah foi escolhida como cidade-sede por seu ambiente acessível e inclusivo, localização estratégica e infraestrutura adaptada às necessidades de pessoas com deficiência. A escolha também reconhece o papel de destaque desempenhado pela SCHS, membro de longa data da Inclusion International, na defesa dos direitos dessa população.

A diretora-geral da SCHS, xeica Jameela bint Mohammed Al Qasimi, afirmou: “Estamos orgulhosos de receber este evento global pela primeira vez na região MENA, o que reflete o compromisso contínuo de Sharjah em melhorar a vida das pessoas com deficiência intelectual e apoiar suas famílias.”

Jameela destacou que o congresso representa a visão do emirado de construir comunidades nas quais essas pessoas tenham voz real e influência na formulação de políticas e decisões. Segundo ela, Sharjah vem transformando a inclusão em prática concreta, com ênfase no envolvimento ativo e na responsabilidade coletiva.

Reconhecida como “Cidade Acessível para Pessoas com Deficiência Física”, Sharjah é conhecida por seus espaços públicos inclusivos e infraestrutura desenvolvida, além da capacidade comprovada para sediar eventos internacionais. Esses atributos, segundo a xeica, tornam o emirado o local ideal para um congresso dessa dimensão e importância.

A diretora-geral da SCHS ressaltou que Sharjah adota uma abordagem baseada em direitos, com políticas voltadas à inclusão nas áreas de educação, trabalho, saúde e participação em decisões públicas. A infraestrutura do emirado atende aos mais altos padrões de acessibilidade em serviços públicos.

A xeica também afirmou que o congresso será uma vitrine para os avanços alcançados por Sharjah, além de servir como plataforma global para a troca de experiências, a divulgação de boas práticas e a construção coletiva de um futuro mais justo e inclusivo.

O evento, com duração de três dias, abordará temas fundamentais como educação inclusiva, apoio comunitário e familiar, empregabilidade, serviços humanitários, saúde, desinstitucionalização, tomada de decisão legal, proteção social, autodefesa e fortalecimento das organizações atuantes na área da deficiência.

Estão confirmadas participações de autoridades, especialistas, formuladores de políticas e defensores dos direitos da pessoa com deficiência de todo o mundo, tornando o congresso uma plataforma estratégica para gerar recomendações concretas em prol da inclusão global.

Realizado a cada quatro anos, o Congresso Mundial da Inclusion International reúne autodefensores, famílias e profissionais para compartilhar ideias, experiências e desafios, contribuindo para o fortalecimento da identidade global do movimento por inclusão.

A SCHS fez um apelo a governos, instituições, educadores, profissionais de saúde e organizações sociais para que participem do evento e colaborem na construção de ambientes onde a dignidade, a inclusão e a igualdade de oportunidades sejam garantidas para todos.