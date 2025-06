Emirados participam da 7ª Cúpula de Energia da Juventude do Brics no Brasil

BRASÍLIA, 12 de junho de 2025 (WAM) – Uma delegação dos Emirados Árabes Unidos, liderada pelo Ministério da Energia e Infraestrutura, participou da 7ª Cúpula de Energia da Juventude do Brics, realizada no Brasil. O encontro reuniu delegações de jovens especialistas e profissionais dos países-membros e de nações convidadas.

A comitiva dos Emirados incluiu representantes de instituições nacionais do setor energético, como o Departamento de Energia de Abu Dhabi, a Companhia Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (ADNOC), a Autoridade Federal da Juventude, a Companhia de Água e Eletricidade dos Emirados (EWEC) e a Autoridade de Eletricidade, Água e Gás de Sharjah (SEWA).

A participação faz parte dos esforços contínuos dos Emirados para fortalecer a cooperação internacional, empoderar os jovens e reafirmar sua liderança na transição energética. A iniciativa também está alinhada ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 7 da ONU, que visa garantir o acesso a energia acessível, confiável, sustentável e moderna para todos.

Durante o evento, a delegação dos Emirados participou como palestrante principal no painel “Avanços Tecnológicos para Sistemas de Energia de Baixo Carbono”, no qual apresentou os avanços do país no desenvolvimento de sistemas energéticos inteligentes e resilientes, baseados em combustíveis de baixo carbono como hidrogênio limpo, energia solar e combustível sustentável de aviação.

O grupo também destacou políticas e iniciativas nacionais pioneiras, como a Estratégia Energética dos Emirados 2050 e a Estratégia Nacional do Hidrogênio 2050. Além disso, a delegação enfatizou o compromisso dos Emirados com a implementação dos resultados do histórico Consenso dos Emirados, lançado durante a presidência do país na COP28, que defende uma transição justa e ordenada para longe dos combustíveis fósseis, a ampliação das tecnologias de energia renovável e a meta de alcançar a neutralidade climática até 2050.

A delegação ressaltou ainda a importância de investir em tecnologia e inovação, capacitar talentos locais e promover o protagonismo da juventude na liderança da transição global para sistemas de energia com baixas emissões.

Histórias de sucesso dos Emirados na área de energia limpa e em pesquisa e desenvolvimento também foram apresentadas como modelos inspiradores para os países do Brics e para o restante do mundo.

Ao fim da cúpula, os Emirados reiteraram seu compromisso em fortalecer a cooperação com os parceiros internacionais do Brics, com o objetivo de construir um futuro energético mais seguro, sustentável e inclusivo para as próximas gerações.