Abdulla Al Hamed se reúne com líderes do setor de mídia em Londres antes do "Bridge Summit"

LONDRES, 12 de junho de 2025 (WAM) — O presidente do Escritório Nacional de Mídia (NMO), Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, que também preside o Conselho de Mídia dos Emirados Árabes Unidos, realizou em Londres uma série de reuniões bilaterais com líderes globais do setor de mídia, incluindo representantes de instituições, empresas e organizações acadêmicas.

As reuniões contaram com a participação do diretor-geral do NMO, Dr. Jamal Mohammed Al Kaabi.

Os encontros fazem parte dos preparativos do NMO para a próxima edição do Bridge Summit, que será realizada em Abu Dhabi em dezembro. O objetivo é fortalecer parcerias internacionais e ampliar a cooperação com instituições de referência global, contribuindo para enriquecer o conteúdo do evento e consolidar sua posição como plataforma internacional para o diálogo no setor de mídia.

As discussões abordaram oportunidades de colaboração e a construção de parcerias estratégicas voltadas ao desenvolvimento de projetos inovadores e à sustentabilidade de longo prazo do setor.

Também foram debatidas formas de aprimorar o conteúdo visual e digital, além do uso de tecnologias emergentes para fomentar a inovação e a criatividade na indústria da mídia.

Al Hamed destacou que a visão da liderança dos Emirados para a mídia baseia-se na convicção de que o setor desempenha um papel fundamental na construção de sociedades baseadas no conhecimento e como ponte para o intercâmbio cultural com o mundo. Ele reafirmou o compromisso do país em promover parcerias integradas com instituições internacionais, com o objetivo de elevar a projeção global da mídia dos Emirados e incorporar as melhores práticas diante da rápida evolução global.

Segundo Al Hamed, o Bridge Summit reflete uma visão ambiciosa para o desenvolvimento de um ecossistema de mídia orientado para o futuro, alinhado às novas tecnologias e às tendências do mídia digital.

“Por meio do Bridge, queremos estabelecer uma plataforma global de diálogo construtivo e de troca de conhecimento entre líderes de mídia e tecnologia, contribuindo para o desenvolvimento de soluções inovadoras que beneficiem as comunidades e promovam valores como tolerância e convivência”, afirmou.

Participaram das reuniões, entre outros: Meera Sultan Al Suwaidi, membro do Conselho Nacional Federal e chefe de parcerias soberanas da Mubadala Investment Company; Matthew Hurn, diretor financeiro da Mubadala; Sir Martin Sorrell, empresário e figura de destaque na indústria de mídia e marketing; Dr. Rebecca Swift, vice-presidente sênior de criação da Getty Images; Dr. Ling Ge, gerente geral e diretora europeia da Tencent; Gail Amurao, diretora de eventos da Monks; Chabi Nouri, CEO global da Bonhams; Ahmed Hussain, chefe da BBC Asian Network; e Bart Yates, produtor executivo da Blinkink.