Delegação dos Emirados participa de diálogo internacional sobre transição energética em Bruxelas

BRUXELAS, 12 de junho de 2025 (WAM) – Uma delegação dos Emirados Árabes Unidos, chefiada por Sharif Al Olama, subsecretário para Assuntos de Energia e Petróleo no Ministério da Energia e Infraestrutura, participou do Diálogo de Alto Nível sobre Transição Energética, promovido pela presidência da 30ª Conferência da ONU sobre Mudança Climática (COP30), em parceria com a Agência Internacional de Energia (IEA), na sede da Comissão Europeia, em Bruxelas.

A reunião de alto nível integrou os preparativos globais para a COP30, que será realizada em Belém, no Brasil. O evento serviu como plataforma para troca de perspectivas sobre como acelerar a implementação dos resultados da COP28 e COP29, e alcançar as metas globais de transição energética — entre elas, dobrar a eficiência energética e triplicar a capacidade de geração de energia renovável até 2030.

Ao discursar para ministros de energia e autoridades de alto escalão, Al Olama afirmou: “Na COP28, em Dubai, a comunidade internacional alcançou um marco importante: o Consenso dos Emirados. Esse resultado representou uma mudança na forma como o mundo encara a transição energética — não apenas como uma necessidade ambiental, mas como uma prioridade econômica, social e de desenvolvimento.”

Ele acrescentou que a COP29, no Azerbaijão, reafirmou o compromisso global com o aumento dos investimentos em energia limpa e a construção de trajetórias de transição viáveis. "A conferência destacou o papel vital do financiamento, da transferência de tecnologia e da cooperação regional como elementos fundamentais. O Balanço Global (Global Stocktake), lançado na COP28, segue como referência crítica para monitoramento das ações, e o próximo passo é transformar esse diagnóstico em medidas concretas.”

Al Olama destacou que, para os Emirados Árabes Unidos, a transição energética não é uma meta distante, mas uma prioridade nacional já em curso, com impactos reais. “Nossa Estratégia Energética 2050 atualizada equilibra segurança energética, acessibilidade e sustentabilidade. Ela estabelece metas claras para expansão da energia limpa, descarbonização profunda de diversos setores e — de forma crucial — melhorias ousadas e viáveis em eficiência energética.”

Segundo ele, atingir emissões líquidas zero até 2050, conforme estabelecido na estratégia nacional, não será possível apenas com fontes renováveis. “A eficiência energética não é acessório: é o pilar central da transição. Trata-se da alavanca de menor custo e maior impacto — e um fator-chave para viabilizar outras tecnologias e soluções.”

A delegação dos Emirados também participou da 10ª Conferência Global sobre Eficiência Energética, organizada pela IEA em parceria com a Comissão Europeia.

Durante a conferência, Al Olama afirmou: “Nos Emirados, vemos a eficiência energética não apenas como ferramenta de descarbonização, mas também como força impulsionadora da economia. Estamos apoiando indústrias e empresas na redução de custos, no fortalecimento da segurança energética e na melhoria do desempenho operacional. Esses esforços atraem investimentos, geram empregos qualificados e fomentam a inovação e a competitividade.”

Ele alertou, no entanto, que persistem desafios. “Apesar dos claros benefícios econômicos, o progresso ainda é limitado por obstáculos como acesso restrito a financiamento, falta de conscientização, incentivos desalinhados e altos custos iniciais — especialmente em mercados emergentes.”

Por isso, explicou Al Olama, os Emirados anunciaram, durante a COP29, a intenção de criar a Aliança Global pela Eficiência Energética (GEEA, na sigla em inglês), em apoio ao Consenso dos Emirados e à meta global de dobrar a taxa de melhoria da eficiência energética — dos 2% históricos para mais de 4% ao ano até 2030.

“Hoje temos orgulho de lançar oficialmente a GEEA aqui em Bruxelas, reafirmando nosso compromisso de colocar a eficiência energética no centro das agendas internacional de energia e clima”, disse. “Estamos fora da trajetória atual: a taxa global está abaixo de 1,5% ao ano. Nesse ritmo, não atingiremos nossas metas de descarbonização e neutralidade de emissões.”

Como presidente fundador e secretaria da GEEA, os Emirados estão trabalhando com parceiros para sair do campo do discurso e partir para a implementação — promovendo cooperação técnica, mobilizando financiamento e desenvolvendo estratégias de eficiência energética em nível nacional e setorial.

Al Olama convidou governos, empresas, instituições financeiras e organizações da sociedade civil a aderirem à aliança, oferecendo conhecimento, alinhando esforços e acelerando o progresso global rumo à eficiência energética.

À margem dos eventos em Bruxelas, Al Olama realizou encontros bilaterais para promover a GEEA e avançar a agenda global de transição energética. Ele se reuniu com Stefani Sannino, diretor-geral para o Oriente Médio, Norte da África e Golfo no Serviço Europeu de Ação Externa; Ditte Juul Jørgensen, diretora-geral de Energia da Comissão Europeia; Ben Copp, diretor-geral do Escritório de Eficiência Energética do Canadá; Jan Dusík, vice-diretor-geral de Ação Climática da Comissão Europeia; Masanori Tsuruda, vice-comissário de Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão; e Anders Hoffmann, vice-secretário permanente do Ministério do Clima, Energia e Utilidades da Dinamarca.