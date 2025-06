Hospital de Sharjah realiza primeira cirurgia de ouvido com exoscópio nos Emirados

SHARJAH, 13 de junho de 2025 (WAM) – O Hospital Al Qassimi, em Sharjah, afiliado aos Serviços de Saúde dos Emirados (EHS, na sigla em inglês), atingiu um novo marco médico ao realizar com sucesso uma cirurgia de ouvido altamente delicada e complexa com o uso de endoscópio externo — conhecido como “exoscópio” — pela primeira vez nas instalações dos EHS.

O diretor do hospital, Dr. Arif Al Nooryani, afirmou que a conquista reflete o compromisso da instituição em oferecer cuidados de saúde especializados e avançados, com base na inovação e na atração de expertise internacional.

Recentemente, o Hospital Al Qassimi celebrou a realização da 100ª cirurgia do Programa de Implante Coclear, uma das iniciativas cirúrgicas mais importantes da instituição. O uso do exoscópio foi incluído em um dos procedimentos, abrindo caminho para a adoção mais ampla da tecnologia em cirurgias de implante coclear.

Esse avanço está alinhado à estratégia do hospital de capacitar suas unidades de saúde para a adoção de tecnologias modernas e para a construção de um ambiente pautado pela inovação. A iniciativa também promove a colaboração com especialistas internacionais por meio do Programa de Médicos Visitantes, contribuindo para o desenvolvimento de competências médicas nacionais.