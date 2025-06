Chefe do Conselho de Cooperação do Golfo se reúne com secretário das Relações Exteriores do Reino Unido

LONDRES, 13 de junho de 2025 (WAM) – O secretário-geral do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), Jasem Al-Budaiwi, afirmou que os Estados-membros do bloco e o Reino Unido mantêm relações históricas profundas e uma parceria estratégica consolidada.

Segundo Al-Budaiwi, essa parceria estratégica aproximou os pontos de vista das duas partes. A declaração foi feita após o encontro com o secretário britânico das Relações Exteriores, David Lammy, realizado na quinta-feira (12/6), em Londres.

Ele destacou que os dois lados compartilham posições semelhantes sobre diversas questões regionais, o que tem contribuído para a segurança e a estabilidade em níveis regional e internacional.

O encontro com o secretário Lammy abordou as relações entre o CCG e o Reino Unido, além de vários temas regionais e internacionais. Al-Budaiwi manifestou esperança de que novas perspectivas de cooperação possam ser abertas.