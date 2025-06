Ministro do Exterior dos Emirados e secretário de Comércio dos EUA discutem fortalecimento da parceria bilateral

WASHINGTON, 13 de junho de 2025 (WAM) – O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, reuniu-se com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, durante visita oficial a Washington.

O encontro abordou os laços estratégicos que unem os dois países, bem como os esforços conjuntos para ampliar a cooperação bilateral e aprofundar a parceria entre os dois países, com vistas a promover o progresso e a prosperidade de seus povos.

As discussões também incluíram a visita de Estado do presidente norte-americano Donald Trump aos Emirados, em maio, ressaltando o papel relevante que a viagem desempenhou no fortalecimento e na ampliação da cooperação em setores como inteligência artificial, economia, finanças, comércio e outras áreas alinhadas com as prioridades de desenvolvimento de ambos os países.

Abdullah destacou que os Emirados Árabes Unidos e os Estados Unidos compartilham uma relação histórica sólida, baseada na confiança, no respeito mútuo e em interesses comuns. Segundo ele, essa parceria transformou-se em um modelo de cooperação construtiva e frutífera, que estimula o desenvolvimento e impulsiona a prosperidade de ambas as nações. Acrescentou que a parceria oferece oportunidades promissoras de crescimento em diversos setores, e que há interesse mútuo em aproveitar esse potencial para fomentar o desenvolvimento abrangente e o progresso econômico sustentável.

Participaram do encontro o embaixador dos Emirados nos Estados Unidos, Yousef Al Otaiba; a secretária-assistente para Assuntos Políticos, Lana Zaki Nusseibeh; e o secretário-assistente para Assuntos Econômicos e Comerciais, Saeed Mubarak Al Hajeri.