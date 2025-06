Comitê Olímpico dos Emirados discute critérios de participação nos Jogos Olímpicos da Juventude de Dakar 2026

DUBAI, 13 de junho de 2025 (WAM) — O Departamento Técnico e de Assuntos Esportivos do Comitê Olímpico Nacional dos Emirados Árabes Unidos realizou uma reunião de coordenação conjunta na sede do comitê em Dubai com representantes das federações esportivas nacionais envolvidas.

O encontro teve como foco os preparativos para a participação na 4ª edição dos Jogos Olímpicos da Juventude — Dakar 2026, que reunirá 2.700 atletas em 151 eventos distribuídos em 25 modalidades.

Ahmed Al Tayyeb, diretor do Departamento Técnico e de Assuntos Esportivos do Comitê Olímpico Nacional, apresentou uma exposição detalhada sobre os requisitos de participação. Entre os critérios abordados estavam as normas de elegibilidade e qualificação aprovadas pelo Comitê Olímpico Internacional e pelas respectivas federações internacionais, além de prazos, exigências técnicas específicas por faixa etária, licenciamento internacional e estruturas de qualificação.

Após a apresentação, foi aberto um espaço para discussão, no qual os representantes das federações puderam tirar dúvidas e compartilhar observações. Foram identificadas áreas-chave de acompanhamento para garantir a melhor preparação possível para esse evento olímpico de grande relevância.

O programa esportivo de Dakar 2026 contará com 25 modalidades: natação, atletismo, boxe, rúgbi, basquete (3x3), hipismo, judô, taekwondo, esgrima, tiro com arco, tênis de mesa, badminton, vela, remo, luta olímpica, handebol de praia, vôlei de praia e triatlo.