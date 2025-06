Grande Prêmio de Abu Dhabi de Grappling começa neste sábado

ABU DHABI, 13 de junho de 2025 (WAM) — Abu Dhabi sediará neste sábado (14/06) a edição inaugural do Grande Prêmio de Grappling, na Mubadala Arena, localizada na Cidade Desportiva Zayed.

O evento de um dia é organizado pela Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro (AJP) e reunirá centenas de atletas de 65 academias, representando 50 países, em diversas faixas etárias e níveis técnicos.

A competição é uma das principais etapas do calendário anual da AJP e representa um marco importante para o cenário regional dos esportes de combate. O torneio atrai atletas de várias origens e disciplinas de luta, destacando a cultura esportiva crescente e inclusiva dos Emirados Árabes Unidos.

O comitê organizador confirmou que a pesagem oficial será realizada no mesmo dia da competição, conforme os regulamentos da AJP, com o objetivo de garantir justiça e uma experiência profissional de alta qualidade para todos os participantes.

Esta edição do torneio é aberta apenas a atletas do sexo masculino e contará com categorias para juniores, amadores, profissionais e veteranos. A participação é aberta a todas as nacionalidades, oferecendo uma ampla plataforma para competidores do mundo inteiro.

Rodrigo Valério, diretor de operações da AJP, destacou o compromisso da organização com a realização de eventos de alto nível, afirmando que o Grande Prêmio de Grappling de Abu Dhabi oferece uma plataforma onde a experiência encontra a ambição. Ele ressaltou a diversidade dos participantes como motor do sucesso da modalidade e reiterou o foco da AJP em garantir um ambiente competitivo seguro e justo.

Valério acrescentou que o evento inaugura um novo capítulo nos torneios de grappling da AJP, servindo de modelo para o desenvolvimento de talentos e promovendo uma cultura de esportes de combate na região. O campeonato reflete os esforços contínuos de Abu Dhabi para sediar eventos esportivos de classe mundial e consolidar sua posição como centro global das artes marciais e dos esportes de combate.