Países árabes condenam ataques de Israel contra o Irã

ABU DHABI, 13 de junho de 2025 (WAM) — Diversos países árabes emitiram notas de forte condenação após os ataques de Israel contra o Irã, que atingiram locais sob soberania iraniana e causaram vítimas, segundo diversos meios de comunicação da região.

Em comunicado oficial divulgado nesta sexta-feira (13/06), o Ministério das Relações Exteriores de Omã afirmou que a ofensiva ocorre em um momento extremamente sensível, em que se intensificam os esforços internacionais para retomar as negociações nucleares entre o Irã e os Estados Unidos. “Isso revela claramente a intenção deliberada de obstruir o processo diplomático e provocar um conflito mais amplo, com graves consequências para a paz regional e internacional.”

O Ministério das Relações Exteriores do Kuwait classificou a ofensiva como “uma violação flagrante de todas as leis internacionais, uma afronta à soberania iraniana e uma ameaça à segurança regional”.

A Arábia Saudita manifestou “forte condenação e repúdio às agressões israelenses contra a República Islâmica do Irã, que minam sua soberania e segurança e representam uma clara violação das normas e leis internacionais”.

O Reino afirmou ainda que a comunidade internacional e o Conselho de Segurança das Nações Unidas têm grande responsabilidade em pôr fim imediato a essa agressão.

O Egito classificou os ataques militares como uma escalada regional “flagrante e extremamente perigosa”, além de uma violação direta da Carta das Nações Unidas e do direito internacional, que ameaça a paz e a segurança regionais e globais.

O Qatar expressou “profunda preocupação” com essa escalada perigosa, que, segundo o país, integra um padrão recorrente de políticas agressivas que ameaçam a estabilidade da região e comprometem os esforços de redução de tensões e resolução diplomática.

O governo da Jordânia também condenou com veemência os ataques, que qualificou como “uma violação clara da soberania de um Estado-membro das Nações Unidas e um desrespeito ao direito internacional”.

O Iraque se somou às condenações e pediu que a comunidade internacional tome “medidas decisivas” para evitar a repetição de tais agressões, alertando que elas representam risco à paz e à segurança globais.

O Bahrein também condenou os bombardeios, alertando que escaladas como essa ameaçam seriamente a segurança e a estabilidade regionais. Em comunicado oficial, Bahrein instou todas as partes envolvidas a exercer moderação e priorizar a redução das tensões. Reafirmou ainda sua posição favorável à resolução de conflitos por meios pacíficos, com base no diálogo e na diplomacia.

O país ressaltou a necessidade urgente de retomar as negociações entre Irã e Estados Unidos, especialmente no tocante ao programa nuclear iraniano, e destacou a importância mais ampla de encerrar os conflitos na região.