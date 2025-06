Conselho Muçulmano de Sábios condena ataque de Israel ao Irã

ABU DHABI, 14 de junho de 2025 (WAM) – O Conselho Muçulmano de Sábios, presidido por Ahmed Al-Tayeb, grande imã de Al-Azhar, condenou com veemência a ação militar de Israel contra a República Islâmica do Irã.

Em comunicado, o conselho alertou para as graves consequências do ataque sobre a segurança e a estabilidade da região e do mundo.

A entidade também fez um apelo à comunidade internacional para que adote medidas urgentes com o objetivo de reduzir as tensões, impedir a escalada do conflito e apoiar os esforços diplomáticos em favor da paz e da segurança internacionais.