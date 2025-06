Abdullah bin Zayed encerra visita de trabalho aos Estados Unidos

WASHINGTON, D.C., 14 de junho de 2025 (WAM) – O xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, concluiu uma visita de trabalho aos Estados Unidos, durante a qual se reuniu com autoridades de alto escalão do governo americano, incluindo representantes da Casa Branca, congressistas e senadores.

Durante a visita, Abdullah bin Zayed teve um encontro com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, no qual discutiram formas de fortalecer a parceria estratégica entre os Emirados e os Estados Unidos em benefício dos dois países.

Os chanceleres trataram de oportunidades para aprofundar a cooperação em áreas essenciais como economia, comércio, ciência, tecnologia avançada e inteligência artificial.

O ministro também se reuniu com o enviado especial dos EUA para o Oriente Médio, Steve Witkoff, com quem discutiu a ampliação da parceria entre os dois países em diversas frentes. As conversas abordaram ainda o cenário regional mais amplo, com destaque para a necessidade de reduzir tensões e promover a estabilidade e segurança na região.

Em encontro com Stephen Miller, vice-chefe de gabinete para políticas e assessor de segurança interna da Casa Branca, o xeique tratou de questões estratégicas de interesse mútuo, com foco na cooperação para a paz, o desenvolvimento sustentável e a segurança internacional.

O líder emiradense também se reuniu com o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, com quem debateu formas de ampliar a cooperação bilateral em áreas econômicas, financeiras e comerciais, alinhando os esforços às prioridades de desenvolvimento de ambos os países.

Ao longo da agenda, o xeique Abdullah realizou ainda uma série de encontros com membros do Congresso americano, nos quais reiterou o interesse em consolidar a parceria estratégica entre os dois países para ampliar a prosperidade e o bem-estar das duas nações.

As reuniões reforçaram também o apoio a iniciativas internacionais voltadas à promoção da paz, da segurança e da estabilidade regional e global.

Durante os encontros, o chanceler emiradense afirmou que a relação entre Emirados Árabes Unidos e Estados Unidos é um modelo de cooperação internacional eficaz, voltado ao desenvolvimento e à estabilidade. Ele destacou a parceria construtiva e duradoura que une os dois países há décadas.

Abdullah bin Zayed expressou ainda o desejo dos Emirados de seguir colaborando estreitamente com os Estados Unidos para aprofundar e enriquecer essas relações, em prol da prosperidade dos dois povos.