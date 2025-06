UAE Team Emirates vence a 6ª etapa do Critérium du Dauphiné e assume liderança geral

DAUPHINE, França, 14 de Junho, 2025 (WAM) -- UAE Team Emirates-XRG, equipe liderada pelo esloveno e campeão mundial Tadej Pogacar, retomou o controle do Critérium du Dauphiné com uma vitória dominante na sexta etapa.

Pogacar cruzou a linha de chegada da etapa montanhosa com mais de um minuto de vantagem sobre seus principais adversários.

A atuação memorável contou com o trabalho de equipe preciso dos emiradenses, Tim Wellens e Jhonatan Narváez ofereceram uma condução exemplar na subida final, como se estivessem nas rampas da Milão-Sanremo na primavera.

Mais cedo, Domen Novak e seus companheiros da UAE Team Emirates-XRG trabalharam em conjunto para neutralizar as tentativas de fuga. Com o avanço dos escapados — incluindo o ataque oportunista de Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe) — anulado, Wellens e Narváez puderam preparar o terreno para o movimento decisivo de Pogacar.

Resultados da 6ª etapa do Critérium du Dauphiné 2025:

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) +49s Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) +1min01s Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe) +1min22s

Após a vitória, Pogacar comentou: “Sabíamos que essa seria uma etapa decisiva. A equipe fez um trabalho incrível e me senti muito bem no ataque. Essa vantagem de um minuto é um grande impulso de moral para as próximas etapas.

‘Um minuto é ótimo, estou super feliz’”, completou o esloveno.