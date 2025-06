Muhidin Abubaker se torna o primeiro campeão da Somália na história do UAE Warriors

ABU DHABI, 14 de junho de 2025 (WAM) — A principal competição de artes marciais mistas do Oriente Médio realizou mais um evento em duas noites seguidas de combates, que culminaram com um feito histórico: Muhidin Abubaker tornou-se o primeiro cidadão da Somália a conquistar um título no MMA e, em paralelo, o veterano do UFC Tanner Boser voltou ao octógono com uma vitória por nocaute técnico.

Abubaker derrotou Victor Nunes para conquistar o cinturão interino dos pesos-galos no UAE Warriors 60, disputado na Space 42 Arena, em Abu Dhabi.

Após cinco rounds de confronto intenso, predominantemente no chão, Abubaker (10 vitórias e 1 derrota) levou o título interino dos pesos-moscas e garantiu uma aguardada luta de unificação contra o brasileiro Iago Ribeiro (13 vitórias e 3 derrotas), atual campeão linear da categoria. Seu adversário no sábado, Victor "Sombra" Nunes (11 vitórias e 6 derrotas), não conseguiu conter o controle por cima e a fluidez do trabalho de pernas do karateca radicado em Londres, cujo desempenho no solo vem chamando atenção no cenário internacional.

A noite contou com 12 lutas intensas envolvendo 24 atletas — homens e mulheres — de 17 países e diferentes continentes. Entre os presentes estavam o xeique Sultan bin Khalifa bin Shakhbut Al Nahyan, presidente da Federação Asiática de Xadrez e do Clube de Xadrez e Jogos Mentais de Al Ain; e Abdel Moneim Al Hashemi, presidente da Federação de Jiu-jítsu dos Emirados, da União Asiática da modalidade, primeiro vice-presidente da Federação Internacional de Jiu-jítsu (JJIF) e presidente do Conselho de Administração da Palms Sports, organizadora do evento.

Fouad Darwish, diretor-executivo da Palms Sports e presidente do campeonato UAE Warriors, foi o responsável pela entrega dos cinturões aos vencedores.

Os fãs de MMA no Oriente Médio agora aguardam o próximo evento duplo do UAE Warriors, que ocorre nos dias 23 e 24 de julho, quando uma série inédita de títulos estará em disputa.