Emirados e República Tcheca reforçam cooperação durante o GLOBSEC 2025

PRAGA, 14 de junho de 2025 (WAM) – A ministra de Estado para Cooperação Internacional dos Emirados Árabes Unidos, Reem bint Ebrahim Al Hashimy, realizou uma visita de trabalho à República Tcheca durante a participação do país na 20ª edição do Fórum GLOBSEC.

A visita reforçou a força das relações bilaterais entre os Emirados e a República Tcheca e destacou o compromisso mútuo com a ampliação da cooperação em setores prioritários como saúde, educação, inovação, energia e desenvolvimento.

Durante a agenda, Al Hashimy reuniu-se com autoridades tchecas de alto escalão, incluindo o ministro das Relações Exteriores, Jan Lipavský, e o vice-primeiro-ministro e ministro da Saúde, Vlastimil Válek. Os encontros abordaram o avanço de iniciativas bilaterais, o fortalecimento da colaboração multilateral e oportunidades de parceria conjunta com países africanos.

Um dos principais resultados da visita foi a assinatura de uma Declaração de Parceria Conjunta voltada à cooperação trilateral no setor de saúde, com foco em capacitação e intercâmbio de conhecimento em nações africanas.

A ministra também participou de um painel de alto nível intitulado “GLOBSEC Chat – Fortalecendo Laços: Relações entre a UE e os Emirados em um Cenário Global em Transformação”, organizado em parceria com a Academia Diplomática Anwar Gargash. O debate tratou das perspectivas de cooperação entre Emirados e União Europeia nas áreas de comércio, tecnologia, ação climática e estabilidade regional.

A visita reafirmou o compromisso dos Emirados Árabes Unidos com o fortalecimento das relações com parceiros da Europa Central e Oriental, bem como com o avanço da cooperação internacional baseada em valores compartilhados e interesses mútuos.