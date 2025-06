Presidente dos Emirados conversa por telefone com líderes da França e da Itália sobre relações bilaterais e cenário regional

ABU DHABI, 14 de junho de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, manteve conversas telefônicas separadas com o presidente da França, Emmanuel Macron, e com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, para discutir as relações estratégicas entre os países e formas de aprofundar a cooperação em diversas áreas de interesse comum.

Durante os diálogos, o xeique Mohamed também trocou impressões com os dois líderes europeus sobre os desdobramentos no Oriente Médio, após as ações militares de Israel contra a República Islâmica do Irã.

As autoridades destacaram a necessidade de máxima contenção e reforçaram a importância de intensificar os esforços para a redução das tensões e a busca de soluções por meios diplomáticos, com o objetivo de preservar a segurança e a estabilidade na região.