Emirados lideram Grand Prix de Grappling em Abu Dhabi com ouro de Khaled Al Shehhi

ABU DHABI, 14 de junho de 2025 (WAM) — O Grand Prix de Grappling do World Tour, na Arena Mubadala, na Cidade Esportiva Zayed, chegou ao fim com a participação de centenas de atletas de mais de 50 países. O torneio foi organizado pela Federação Abu Dhabi Jiu-Jítsu Pro (AJP).

Os melhores competidores em grappling e luta no solo disputaram combates acirrados, com os Emirados Árabes Unidos liderando a classificação geral com 31 mil pontos, seguidos pelo Brasil, com 30.600 pontos, e pela Rússia, com 19 mil pontos — resultado que evidencia o avanço dos atletas emiradenses na modalidade.

O campeão local Khaled Al Shehhi conquistou a medalha de ouro na divisão profissional após vencer lutas decisivas com domínio técnico, força física e inteligência tática. Tareq Al Bahri, gerente-geral da AJP, participou da cerimônia de premiação e entregou as medalhas.

Khaled Al Shehhi declaro que a conquista é fruto de anos de esforço contínuo e do apoio imenso da liderança do país. "Vencer um título tão prestigioso aqui em Abu Dhabi é indescritível. A competição foi dura, com adversários de diferentes escolas de grappling, mas minha preparação e determinação foram cruciais. Este ouro representa um marco importante na minha carreira e me motiva a buscar ainda mais conquistas no cenário internacional”, disse.

Na categoria peso pesado, o destaque foi Pouya Rahmani, que também levou o ouro após uma sequência de vitórias expressivas nas fases eliminatórias e finais. “Competir nos eventos da AJP é sempre especial. A organização é de padrão mundial e atrai os competidores mais fortes. Senti que estava diante de um público que realmente valoriza esse esporte, o que me deu motivação extra. Tudo estava impecável — da arbitragem às condições do local. Agradeço aos organizadores por este evento memorável e já espero voltar a Abu Dhabi para futuros campeonatos”, afirmou Rahmani.

O Grand Prix de Grappling de Abu Dhabi é um dos pilares do calendário anual da AJP e consolida ainda mais a reputação da capital dos Emirados como polo global dos esportes de combate e destino preferencial para grandes torneios internacionais.