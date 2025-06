Relatório do BRIDGE faz apelo global inédito para enfrentar crise de confiança e ética na mídia

NOVA YORK, 15 de junho de 2025 (WAM) – A Aliança BRIDGE lançou seu primeiro relatório Connecting Conversations, com base nos resultados de uma mesa-redonda de alto nível realizada em Nova York pela Escritório Nacional de Mídia (NMO, na sigla em inglês) dos Emirados Árabes Unidos.

O relatório, intitulado Connecting Conversations New York City: Redefinindo o Futuro da Mídia Global, traça um panorama marcante de um ecossistema midiático em transformação — dividido entre inovação e instabilidade, influência e responsabilidade, urgência e incerteza.

A mesa-redonda reuniu líderes de diversos setores, incluindo jornalismo, tecnologia, academia, entretenimento e relações públicas. As discussões foram organizadas em torno de seis temas urgentes, cada um revelando a profundidade da disrupção em curso na forma como a mídia é produzida, consumida e confiada.

O relatório começa com “Viralidade versus Veracidade”, que explora como o alcance viral impulsionado por algoritmos hoje supera a precisão editorial. Muitos participantes alertaram sobre as consequências sistêmicas dessa dinâmica para a confiança do público.

Um tema relacionado, “Enfrentando o Impacto da Inteligência Artificial no Jornalismo”, analisa o domínio crescente de ferramentas de IA generativa nas redações — e a necessidade correspondente de estabelecer salvaguardas éticas, transparência e uso responsável.

Outros capítulos abordam a erosão da confiança pública nas instituições de mídia. Em “Mídia, Educação e Confiança Pública em um Mundo Pós-Verdade”, os participantes pediram reformas ousadas tanto na educação jornalística quanto na alfabetização midiática da população. A mesa-redonda também tratou do impacto econômico e emocional sobre as audiências em “Sobrecarregados e Perdendo a Fé”, destacando a necessidade urgente de reconstruir a confiança em meio à sobrecarga de informações.

Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, presidente do NMO, declarou: “Precisamos começar a falar a mesma língua. Conectar-nos em um mesmo caminho de futuro. Preencher lacunas de conhecimento e entendimento. E nos unir para implementar mudanças.”

Al Hamed acrescentou: “Com o BRIDGE, buscamos revolucionar a mídia global por meio de uma colaboração pioneira, inovação de ponta e um compromisso firme com a criação de um ecossistema midiático mais inclusivo em escala global.”

Um dos temas mais impactantes foi “Confiar nas Notícias em um Mundo Dominado por Influenciadores”, no qual os participantes debateram as fronteiras cada vez mais tênues entre entretenimento e informação. De criadores de conteúdo nas redes sociais a avatares de IA, o futuro de “quem informa o público” está mudando — e, com isso, os próprios fundamentos da credibilidade jornalística.

A rodada de Nova York é a primeira da série global BRIDGE Roadshow, que seguirá com encontros em Londres (junho), Xangai (agosto) e Osaka (setembro), culminando na Cúpula BRIDGE 2025 em Abu Dhabi, de 8 a 10 de dezembro. Os insights dessas rodadas globais alimentarão diretamente o programa multissetorial e as prioridades políticas da cúpula, moldando uma visão ambiciosa e orientada para a ação sobre o futuro da mídia global. As inscrições para o BRIDGE Summit 2025 já estão abertas.