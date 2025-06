Emirados Árabes Unidos e República Dominicana firmam parceria para modernização governamental

DUBAI, 15 de junho de 2025 (WAM) — Os governos dos Emirados Árabes Unidos e da República Dominicana lançaram uma parceria bilateral voltada à troca de experiências na modernização governamental, capacitação institucional e desenvolvimento de competências para o futuro.

O acordo foi assinado no âmbito do Programa Emiradense de Intercâmbio de Experiências Governamentais, que visa compartilhar boas práticas e modelos inovadores de governança com países de todo o mundo. A iniciativa também está alinhada aos esforços dos Emirados para ampliar suas parcerias estratégicas na região do Caribe.

O acordo de cooperação foi assinado por Abdulla Nasser Lootah, secretário-assistente do Ministério de Assuntos do Gabinete para Competitividade e Intercâmbio de Conhecimentos dos Emirados, e Luis Madera Sued, vice-ministro de Planejamento e Investimento Público da República Dominicana.

Lootah destacou que a participação da República Dominicana no programa reflete a crescente confiança global no modelo de modernização governamental dos Emirados, posicionando o país como um parceiro de destaque na construção do futuro da governança. Ressaltou o compromisso dos Emirados em fortalecer e expandir a cooperação com os países caribenhos em diversos setores, especialmente na troca de conhecimentos e no desenvolvimento institucional.

Segundo o representante dos Emirados, o programa atua como uma plataforma global para o intercâmbio de conhecimentos nas áreas de governança, inovação no setor público e capacitação. A iniciativa visa melhorar o desempenho governamental e o bem-estar social, ao mesmo tempo em que capacita os países a desenvolver modelos de gestão ágeis e preparados para o futuro, capazes de se adaptar às mudanças e antecipar desafios.

Por sua vez, Luis Madera Sued destacou o forte interesse da República Dominicana em aprofundar a cooperação com os Emirados, especialmente no que diz respeito à reforma e modernização do setor público. Segundo ele, essa parceria contribuirá diretamente para os planos estratégicos e futuras políticas públicas de seu país.