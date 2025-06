Líderes de Omã e Turquia discutem tensões no Oriente Médio em conversa telefônica

MUSCAT, 15 de junho de 2025 (WAM) — O sultão de Omã, Haitham bin Tarik, recebeu uma ligação telefônica do presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan.

Segundo a Agência de Notícias de Omã (ONA), os dois líderes discutiram os desdobramentos mais recentes da ofensiva israelense contra o Irã e as preocupações com suas repercussões na região. As partes trocaram pontos de vista sobre formas de reduzir tensões e conter as hostilidades, de modo a preservar a segurança e a estabilidade dos países e proteger os interesses de seus povos.

Ambos enfatizaram a importância de priorizar o diálogo e a diplomacia, retomar as negociações e respeitar os princípios do direito internacional como caminho ideal para resolver conflitos e evitar a escalada de crises no Oriente Médio.