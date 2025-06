Presidente dos Emirados e premiê britânico discutem situação no Oriente Médio

ABU DHABI, 15 de junho de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, conversou, por telefone, com o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, sobre as relações estratégicas entre os países e os desdobramentos recentes no Oriente Médio, com foco em seus impactos sobre a segurança e a estabilidade regionais.

Durante a ligação, ambos destacaram a importância de intensificar os esforços para conter a escalada das tensões e promover o diálogo e a diplomacia como caminhos para resolver crises e preservar a paz na região.