Polícia de Sharjah apreende 3,5 milhões de comprimidos de Captagon

SHARJAH, 15 de junho de 2025 (WAM) – A Polícia de Sharjah, em cooperação com a Polícia de Abu Dhabi e o Departamento Federal Antinarcóticos do Ministério do Interior, frustrou uma tentativa de distribuir mais de 3,5 milhões de comprimidos de Captagon. A ação visava desmantelar uma quadrilha de tráfico de drogas que pretendia alcançar principalmente o público jovem e foi resultado de um trabalho extenso de vigilância e ações preventivas estratégicas.

Segundo o brigadeiro Majid Sultan Al Asam, diretor do Departamento Antinarcóticos da Polícia de Sharjah, a droga apreendida pesava cerca de 585 quilos e tinha valor estimado superior a 19 milhões de dirhams (equivalente a aproximadamente US$ 5,17 milhões). Os comprimidos estavam escondidos no subsolo e camuflados com placas de piso artificial intertravado, numa tentativa de dificultar a detecção. No entanto, o trabalho das autoridades permitiu localizar o esconderijo e prender os envolvidos.

Al Asam destacou os métodos inovadores utilizados pela quadrilha e alertou para o uso crescente de plataformas de redes sociais por traficantes para atingir jovens vulneráveis. Ele atribuiu o êxito da operação ao profissionalismo e à vigilância das forças policiais, além do uso de tecnologias de ponta e da cooperação integrada entre os órgãos nacionais de combate às drogas.

O Departamento Antinarcóticos compartilhou os detalhes do método de contrabando utilizado com outras forças de segurança dos Emirados Árabes Unidos, visando reforçar o sistema federal de controle de entorpecentes. Al Asam ressaltou a importância de se antecipar às táticas em constante evolução dos criminosos, que continuam a mirar de forma agressiva o público jovem.

Al Asam também apelou à comunidade para que desempenhe um papel ativo no combate ao tráfico, denunciando atividades suspeitas. O brigadeiro enfatizou que a vigilância pública e a conscientização familiar são a primeira linha de defesa contra o vício. As denúncias podem ser feitas pelo telefone gratuito 8004654 ou pelo e-mail dea@shjpolice.gov.ae.