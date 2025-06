Primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos: meta de elevar comércio exterior não petrolífero do país a AED 4 trilhões será alcançada em dois anos

DUBAI, 15 de junho de 2025 (WAM) — O vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, afirmou que o país, sob a liderança do presidente xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, continua avançando de forma notável em todos os setores. O comércio exterior não petrolífero, em constante expansão, está no centro desse crescimento e tem registrado resultados históricos ano após ano.

“O comércio exterior não petrolífero dos Emirados cresceu 18,6% no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano anterior, atingindo AED 835 bilhões [cerca de US$ 227 bilhões]. A média global é de 2% a 3%. As exportações não petrolíferas, por sua vez, aumentaram 41% no comparativo anual”, afirmou o xeique Mohammed.

“Nosso objetivo de elevar o comércio exterior não petrolífero a AED 4 trilhões [aproximadamente US$ 1,09 trilhão] até 2031 será alcançado em dois anos, com quatro anos de antecedência. Em 2024, o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 4%, chegando a AED 1,77 trilhão [US$ 482 bilhões], com o setor não petrolífero respondendo por 75,5% da economia nacional”, acrescentou.

Segundo ele, “sob a liderança do xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, o crescimento econômico dos Emirados tem sido um sucesso sem precedentes. Os indicadores de estabilidade e prosperidade social, econômica e estratégica estão nos níveis mais altos da história. Confiamos em um futuro ainda mais promissor, impulsionado pelo trabalho focado de milhares de equipes dedicadas que atuam para realizar as ambições globais do país”.

No primeiro trimestre de 2025 (de 1º de janeiro a 31 de março), o comércio exterior não petrolífero dos Emirados manteve a trajetória ascendente e chegou a AED 835 bilhões [US$ 227 bilhões], o que representa um aumento de 18,6% em relação ao mesmo período de 2024.

As exportações não petrolíferas atingiram AED 177,3 bilhões [US$ 48,3 bilhões], com alta de 40,7% em relação ao primeiro trimestre do ano passado e de 15,7% na comparação com o último trimestre de 2024.

Esse crescimento robusto fez com que, pela primeira vez, as exportações representassem mais de 21% do comércio exterior não petrolífero total do país, superando os índices de crescimento das importações e das reexportações.

As reexportações somaram AED 189,1 bilhões [US$ 51,5 bilhões], alta de 6% em relação ao ano anterior. Já as importações cresceram 17,2% no comparativo anual e totalizaram AED 468,6 bilhões [US$ 127,6 bilhões], embora tenham caído 1,7% em relação ao trimestre anterior.

O comércio com os 10 principais parceiros comerciais dos Emirados aumentou 20,2% no primeiro trimestre de 2025. Já o comércio com os demais países cresceu 16,9%. As trocas com a Índia subiram 31%; com a Arábia Saudita, mais que dobraram (alta de 127%); com a Turquia cresceram 8,3%, superando os recordes anteriores; e com a China aumentaram 9,6%.